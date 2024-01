AMD, le prime APU Zen5 trapelano online: lancio prima del previsto?

Le prime APU AMD Ryzen con architettura Zen5 arriveranno tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025, ormai è praticamente certo. A corroborare ulteriormente questa ipotesi è ora l'introduzione del supporto per le APU Zen5 con codename Strix Point da parte del Team Rosso su ROCm.

ROCm è un insieme di software e tool di AMD per gli sviluppatori che creano modelli e librerie per le proprie GPU: la presenza delle APU Ryzen 8050 con architettura Zen5 all'interno di ROCm, insomma, conferma che la compagnia di Sunnyvale sta lavorando duramente alla sua nuova generazione di CPU e APU, confermando dunque che l'architettura AMD Zen5 arriverà nel 2024 o, al più tardi, all'inizio del 2025.

Il leaker Kepler_L2, che per primo ha scoperto l'inclusione delle nuove APU tra i chip supportati da ROCm, ha svelato che esse hanno rispettivamente codename Strix Point e Strix Point Halo. La differenza tra le due linee di APU è che le prime avranno una GPU chiamata "GFX1150" con architettura RDNA 3.5, mentre le seconde avranno una GPU "GFX1151", sempre con architettura RDNA 3.5. Vista la differenza nel numero di cluster delle due grafiche, possiamo ipotizzare che le APU Strix Point Halo saranno di fascia alta, mentre i chip Strix Point saranno di fascia media.

Le APU Strix Point, in particolare, dovrebbero rientrare nella serie di processori Ryzen 8050, ovvero i successori della linea di APU AMD Ryzen 8000G lanciate al CES. Invece, le APU Strix Point Halo dovrebbero arrivare solo in un secondo momento - forse all'inizio del 2025. Entrambe le linee di APU del Team Rosso dovrebbero avere un'architettura RDNA 3.5 per la GPU e Zen5 per la CPU. Secondo alcuni leaker, le APU Strix Point avranno invece una commistione di Core Zen5 e Zen5c, mentre Strix Point Halo comprenderà solo Core Zen5. Anche il core count delle due lineup dovrebbe essere diverso, arrivano fino a 12 Core per Strix Point e fino a 16 Core per Strix Point Halo.

Infine, alcuni leaker si sono detti convinti del fatto che le APU Strix Point Halo avranno una struttura a chiplet, mentre Strix Point avrà un design "monolitico". Il codice appena introdotto su ROCm, comunque, non sembra né confermare né smentire questa ipotesi. Sicuramente, però, la presenza delle due APU su un software dedicato in particolare agli applicativi IA indica che anche i nuovi chip del Team Rosso saranno progettati pensando soprattutto all'Intelligenza Artificiale.