AMD: ecco i primi dettagli sul design delle nuove schede grafiche basate su Navi 2X

Un'interessante discussione nata sul subreddit di AMD ha dato modo a Scott Herkelman, vicepresidente presso Radeon Technologies Grous, di approfondire il discorso sul nuovo design delle schede grafiche di prossima generazione, basate su Navi 2X.

La scorsa settimana infatti AMD ha svelato alcuni dettagli della prossima gamma di Radeon RX basate su architettura Navi 2X che, stando a quanto affermato dalla stessa società, offriranno prestazione per watt fino al 50% superiori rispetto alle attuali GPU, con nuove funzionalità come il Ray Tracing, Variable Rate Shading e tanto altro. Entrando nel dettaglio, Scott Herkelman ha parlato del nuovo design delle schede grafiche ed in particolare del nuovo sistema di raffreddamento.



Basandosi sui feedback ricevuti con il lancio della Radeon RX 5700 XT, AMD ha deciso di escludere i sistemi "Blower Fans" dalle prossime linee guida di progettazione. La società di Sunnyvale si concentrerà sullo sviluppo di tecnologie Dual e Tri-Axial Fans in maniera del tutto simile a quanto fatto dalla rivale NVIDIA. Le nuove schede grafiche AMD, come si vede nell'immagine sotto alla news (anche se il design non è ancora definitivo), prenderanno una forma simile alle GeForce RTX Founders Edition e i partner produttori verranno invitati a fare altrettanto.

Intanto i leak fanno sognare i fan di AMD, svelando le caratteristiche di quella che potrebbe essere la nuova "Big Navi". La società ha poi confermato che le CPU Ryzen 4000 basate su Zen 3 arriveranno entro la fine del 2020.