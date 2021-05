AMD, i primi dettagli del socket AM5 strizzano l'occhio ai Ryzen 7000

Dopo esserci fatti un'idea sulla possibile finestra di lancio dei nuovi Ryzen con architettura Zen4 su nodo a 5 nanometri, puntuali arrivano anche le prime indiscrezioni sulla piattaforma che andrà a ospitarli.

La piattaforma AM5 prenderà dunque il posto dell'immortale AM4, operativo da ben quattro generazioni. Stando alle dichiarazioni del noto tipster ExecutableFix, il tutto girerà intorno al socket LGA-1718 con pieno supporto alle RAM DDR5 ma, curiosamente, lo standard PCIe 5.0 potrebbe non essere nella lista delle feature.

Come suggerito, AMD si starebbe orientando sull'implementazione del nuovo standard PCI Express solo su Zen4 Genoa, ovvero i processori EPYC per la linea enterprise. Sulla linea consumer invece potremmo dover attendere più di una generazione, mentre le restanti caratteristiche indicano che siamo di fronte a qualcosa di molto simile a quanto avverrà con la piattaforma 600 di Intel.



Intel a questo punto potrebbe trovarsi in una situazione di notevole vantaggio strategico dal momento che l'adozione dello standard PCIe dovrebbe avvenire già nel 2021, a differenza delle CPU AMD Raphael che non dovrebbero vedere la luce prima del 2022 inoltrato.

Molto interessante il cambio di tipologia di socket dal tradizionale PGA al modello LGA, in cui i pin saranno collocati nel socket e non sulla CPU, come siamo abituati a vedere in casa Intel.