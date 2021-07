AMD, ecco i primi render della Radeon RX 6600XT Reference: piccola ma potente

Una scheda sulla quale aleggia ancora il mistero è la vociferata Radeon RX 6600XT. Oggi finalmente abbiamo modo di dare un'occhiata a quelli che dovrebbero essere i render ufficiali della versione Reference, che verrà venduta direttamente dal team red.

Come possiamo notare, la scheda si ispira a mani basse dalle sorelle maggiori in termini di design, pur adottando un nuovo form factor che la rende particolarmente ghiotta per le soluzioni Mini-ITX e SFF.

Si tratta infatti di un design monoventola a doppio slot di spessore, che dovrebbe garantire comunque una buona efficacia di dissipazione, senza sacrificare le prestazioni. Come suggeriscono i colleghi di VideoCardz, nella porzione destra dovrebbe celarsi il connettore a otto pin per l'alimentazione.

La 6600XT non sarà la prima scheda video ad arrivare sul mercato con la GPU AMD Navi 23. Nel corso dei mesi abbiamo infatti già assistito al rilascio della 6600M per il gaming in mobilità e delle versioni professionali della linea Radeon Pro.

Grazie all'architettura RDNA2, questa scheda video dovrebbe riuscire a garantire il rispetto delle temperature operative senza particolari sforzi mentre, parlando di specifiche tecniche, dovremmo essere di fronte a una GPU con 2048 Stream Processor e 8GB di memoria video di tipo GDDR6 con una larghezza di banda di 256GB/s su bus a 128-bit.



La Radeon RX 6600XT potrebbe rivelarsi un interessante compromesso per entrare nella nuova generazione del PC Gaming, anche e soprattutto in virtù del recente rilascio da parte di AMD dell'attesissimo FidelityFX Super Resolution.