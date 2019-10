AMD: primi rumor sulle prossime CPU con architettura Zen 3

Mentre la generazione Ryzen 3000 basata su architettura Zen 2 è nel vivo della produzione, iniziano ad arrivare i primi rumor sui piani futuri di AMD e in particolare sulla nuova architettura Zen 3, la cui fase di design è già stata completata.

Secondo CrimnsonRayne di RedGamingTech la nuova architettura Zen 3 di AMD farà il suo debutto l'anno prossimo e porterà un incremento delle prestazioni non inferiore all'8% rispetto all'attuale generazione di Ryzen 3000. Zen 3 dovrebbe mantenere il design di 8 core per chiplet ma con un significativo miglioramento della gerarchia della cache e di Infinity Fabric. Queste modifiche dovrebbero comportare una minore latenza della cache e frequenze di clock maggiori. Secondo una fonte che si dichiara vicina ai laboratori cinesi di AMD, l'architettura Zen 3 dovrebbe operare con circa 200 MHz in più rispetto a quanto visto su Zen 2. Se le voci venissero confermate i prossimi AMD Ryzen 4000 potrebbero toccare i 5 GHz. Vi ricordiamo che le speculazioni appena lette derivano da "voci di corridoio".

Intanto, AMD si prepara al lancio della nuova serie Threadripper 3000, i processori destinati a soluzioni HEDT che promettono prestazioni davvero fenomenali.