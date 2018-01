AMD: problemi con la patch per Meltdown e Spectre, Microsoft la blocca

ha sospeso la distribuzione degli aggiornamenti di sicurezza per Meltdown e Spectre rilasciati da AMD per i propri processori. La decisione è stata presa dopo che alcuni utenti avevano segnalato l'impossibilità di avviare i PC a seguito dell'installazione della patch.

La community di supporto di Microsoft è infatti piena di lamentele da parte dei possessori di PC con processori AMD, ed il gigante di Redmond ha riconosciuto ufficialmente il problema.

"Microsoft ha ricevuto un numero importante di segnalazioni da parte di utenti che riportavano l'impossibilità ad avviare i computer con processori AMD a seguito dell'installazione della patch di sicurezza rilasciata per Windows di recente" ha affermato un portavoce. "Dopo aver esaminato il problema, Microsoft ha stabilito che alcuni chipset AMD non sono conformi alla documentazione precedente fornita per sviluppare le patch per il sistema operativo Windows per proteggere gli utenti contro le vulnerabilità conosciute come Spectre e Meltdown", continua la dichiarazione.

La società diretta da Satya Nadella ha bloccato l'installazione delle patch di AMD sui PC che l'avevano ricevuta, per evitare che altri computer entrino nello stato che ne impedisce l'avvio. Parallelamente, Microsoft sta anche lavorando con AMD per risolvere i problemi e rilasciare nel minor tempo possibile l'aggiornamento completo e sicuro. Coloro che riscontrano qualsiasi tipo di problema possono scaricare attraverso questo indirizzo il fix.

AMD, nel frattempo, ancora non ha diffuso alcun tipo di dichiarazione a riguardo.