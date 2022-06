AMD, processori Mendocino non sono potenti come Steam Deck: l'indiscrezione

Il roboante annuncio di AYA NEO Air Plus con APU AMD Mendocino ha fatto drizzare le antenne dei più appassionati, con un presunto rapporto prezzo/prestazioni eccezionale, ma le cose non starebbero davvero così secondo alcune nuove indiscrezioni.

Infatti, nel corso del lancio di AMD Mendocino, il team rosso non si è sbottonato più di tanto sulla capacità tecnica di questi chip, o meglio, sulle specifiche tecniche della grafica integrata, limitandosi a evidenziare la presenza dell'architettura RDNA2.

Nelle ultime ore, tuttavia, in rete sono apparse alcune slide che risponderebbero ai dubbi di molti, smorzando, forse, anche un po' di entusiasmo nei confronti di questi prodotti, perlomeno per chi si aspettava una svolta per il mercato degli handheld non dotati di APU disegnate ad hoc come l'ormai famosa Van Gogh di Steam Deck.

Secondo quanto emerso, andando oltre a terminologie come Zen2 e RDNA2, l'APU quad-core presa in considerazione avrebbe a disposizione 2 CU contro le 8 di Steam Deck e questo si traduce in 128 Stream Processor anziché 512.

Partendo da questo presupposto, comincerebbe a delinearsi un quadro piuttosto eloquente sulla reale collocazione sul mercato di questi chip, pensati principalmente per leggera produttività, uso ufficio e studio. Quanto alle capacità grafiche, la stessa AMD si è tenuta alla larga da claim di questo tipo, spiegando che sicuramente non ci si potrà aspettare prestazioni simili lato gaming.

A ogni modo, come sempre, trattandosi di indiscrezioni, è ancora tutto da confermare e solo il tempo riuscirà a rispondere a questi dubbi.