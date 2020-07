AMD: i processori Ryzen 4000 Zen 3 in arrivo entro fine 2020, parola del CEO

In un messaggio pubblicato sul proprio account Twitter, il CEO di AMD Lisa Su ha confermato che i processori Zen 3 arriveranno entro la fine del 2020 e che lo sviluppo sta procedendo a gonfie vele. L'annuncio è arrivato in un video in cui la Su ha voluto celebrare il primo anno dal lancio delle GPU Ryzen e Radeon 5000 di terza generazione.

Nel filmato, che proponiamo come sempre in calce, la dottoressa Lisa Su ha confermato ancora una volta che l'architettura Zen 3 è sulla buona strada e dovrebbe essere lanciata entro la fine dell'anno. A riguardo non ha diffuso molte informazioni, e gli ultimi dettagli diffusi risalgono alla roadmap che trovate in apertura, che vede il suo termine al 2022 con il lancio dell'architettura Zen 4 (nome in codice "Genoa").

Le incognite sono ancora tante e la CEO di AMD non ha specificato se si partirà dal segmento server oppure se lancerà direttamente i nuovi Ryzen 4000 desktop.

Le prime indicazione sull'arrivo entro fine 2020 delle CPU basate sull'architettura Zen 3 erano arrivate lo scorso marzo. Secondo le indiscrezioni, il guadagno in termini di IPC e frequenza di clock dovrebbe essere importante. Come sempre, però, vi invitiamo a restare su queste pagine per tutte le informazioni.