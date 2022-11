AMD produce ancora le GPU più convenienti: il confronto con NVIDIA è impietoso

Con il Cyber Monday ormai in corso e la coda lunga degli sconti del Black Friday, qualcuno potrebbe essere tentato dall'acquisto di una nuova scheda grafica. Ebbene, nonostante la scarsa disponibilità delle GPU AMD Radeon RX 7000 sul mercato, sembra che siano proprio le proposte del Team Rosso quelle con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Il risultato emerge da un'indagine di Tom's Hardware, che ha confrontato il rapporto tra prezzo e FPS nei benchmark delle principali schede video attualmente in commercio, ai prezzi attuali in dollari americani. I risultati dovrebbero essere validi anche per il contesto europeo, ovviamente tenendo conto che i prezzi delle schede video sono mediamente più alti nel Vecchio Mondo.

In termini di prezzi per performance, le migliori GPU sul mercato sono le Radeon RX 6000 di fascia media, ovvero la Radeon RX 6600, la Radeon RX 6650XT e la Radeon RX 6750XT, che si avvicinano ad un valore, rispettivamente, di 0,31, 0,30 e ,029 frame al secondo per dollaro speso nel loro acquisto, ammesso di giocare in 1080p.

A confronto, il rapporto prezzo/FPS di NVIDIA è molto più basso: la RTX 4090, in 1440p, garantisce un rapporto FPS/Dollaro pari 0,0957 in rasterizzazione e a 0,0536 in DXR. La RTX 4080, invece, arriva 0,0594 FPS/Dollaro in rasterizazione e a 0,0404 in DXR. Il risultato ci dice sia che entrambe le GPU NVIDIA di nuova generazione sono (almeno apparentemente) meno convenienti delle mediogamma di AMD, ma anche che il rapporto qualità-prezzo della RTX 4080 è inferiore a quello della RTX 4090, spiegando anche perché le vendite della RTX 4080 sono inferiori alle aspettative.

Attenzione, però: i rapporti qualità-prezzo delle schede AMD e NVIDIA di fascia alta e di scorsa generazione sono persino peggiori di quelle delle RTX 4080 e 4090. Per esempio, una RTX 3090 Ti ha un valore di FPS/Dollaro pari a 0,0505 in rasterizzazione e a 0,0194 in DXR; al contempo, la Radeon RX 6900XT arriva rispettivamente a 0,0927 e 0,0237 FPS/Dollaro.



Insomma, se volete acquistare una nuova GPU, non sembrano esserci vie di mezzoi: in termini di convenienza, la cosa migliore è puntare alle GPU top di gamma di NVIDIA di nuova generazione, oppure, al contrario, accontentarsi della fascia medio-bassa old-gen di AMD.