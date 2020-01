AMD: un produttore ha registrato i marchi RX 5950 XT, RX 5900 e 5800 presso il CEE

Afox, un produttore di schede grafiche poco conosciuto, ha fatto registrare sul database della Commissione Economica Eurasiatica alcuni interessanti modelli di schede grafiche Radeon che ufficialmente non sono state annunciate.

Il produttore, che ha occasionalmente commercializzato schede come la NVIDIA RTX 2070 o la Radeon RX 590, ha infatti registrato presso il CEE alcuni modelli basati su Radeon che non sono ancora stati annunciati, in particolare: RX 5950 XT, RX 5950, RX 5900 e RX 5800 XT. Va subito sottolineato che la registrazione CEE da sola non conferma necessariamente l'esistenza di un potenziale chip. Sono molti infatti i modelli registrati che non hanno mai visto la luce. Afox potrebbe infatti aver anticipato i tempi, nel caso AMD annunci nel breve termine una nuova linea di GPU.

Le recenti affermazioni di Lisa Su relative alla famosa scheda grafica high-end di AMD hanno contribuito però a innalzare il livello di guardia: il CEO del colosso americano durante il CES 2020 ha infatti confermato l'esistenza della famosa scheda "big Navi", che uscirà nel corso dell'anno e che sarà provvista di supporto al Ray Tracing. Un benchmark emerso pochi giorni fa, sembra far riferimento proprio a questa.

Insomma, dopo il buon lavoro svolto da AMD nell'ambito dei processori centrali, i fan attendono la risposta della società sul fronte dell'accelerazione grafica. Il 2020 sarà l'anno della riscossa anche per le GPU AMD?