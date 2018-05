AMD: i produttori di PC annunciano i sistemi professionali basati su APU Ryzen Pro

AMD annuncia oggi che i maggiori OEM del mondo tra cui Dell, HP e Lenovo - offriranno le nuove APU AMD Ryzen PRO mobile e desktop con grafica Radeon Vega integrata in una grande varietà di sistemi professionali.

Sia le APU mobile che quelle rivolte al segmento desktop di Ryzen PRO sono state progettate per soddisfare le esigenze aziendali, offrendo caratteristiche uniche in quanto a sicurezza, affidabilità e grandi prestazioni per gestire i carichi di lavoro moderni.

Dai notebook aziendali fino agli efficienti desktop commerciali, le nuove soluzioni disponibili per l'acquisto comprendono: Dell Latitude 5495, Dell OptiPlex 5055, HP EliteBook 700 G5 series, HP ProBook 645 G4, HP EliteDesk serie 700, Lenovo ThinkPad A series e Lenovo ThinkCentre M715q oltre ai sistemi desktop M725s. È possibile trovare una lista completa dei sistemi disponibili sui siti Web dei partner, sugli etailer e nei punti vendita.

Basandosi sui punti di forza della pluripremiata architettura "Zen", i processori Ryzen PRO offrono un significativo incremento per quanto riguarda la durata della batteria, le prestazioni relative alla produttività, capacità di elaborazione e grafica e un alto livello di sicurezza grazie alla tecnologia GuardMI di AMD.

La lista completa di chip è disponibile attraverso la tabella che trovate in calce.