AMD promette un aumento di schede grafiche Radeon RX 6000 sul mercato

AMD recentemente ha tenuto una chiamata tra azionisti per discutere sugli utili dell’azienda e, in tale occasione, il CEO Lisa Su ha dichiarato che la società aumenterà la produzione delle schede grafiche da gaming Radeon RX 6000 basate su architettura RDNA 2 nel corso del 2021, ma servirà tempo per diversi motivi.

L’amministratore delegato del colosso statunitense ha spiegato che non solo AMD ma anche la rivale NVIDIA e tante altre realtà del mondo tech hanno dovuto affrontare non solo l’enorme domanda lato consumer ma anche i numerosi blocchi dovuti alla pandemia COVID-19 e alle restrizioni che hanno ostacolato il processo di produzione. Nel mentre, infatti, anche i maggiori produttori come TSMC hanno raggiunto quasi il 100% della capacità e aumentare il numero di linee attive è sì un processo in corso, ma complesso e lungo da portare a termine.

Nello specifico, Lisa Su ha dichiarato quanto segue: “Prevediamo che le vendite di GPU Radeon serie 6000 cresceranno in modo significativo nei prossimi trimestri, con l'aumento della produzione. Vediamo buoni modelli di ordinazione dei clienti e un forte arretrato. La catena di approvvigionamento è stata complessivamente stretta per l'industria dei semiconduttori, ma abbiamo lavorato e stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner della catena di fornitura per aumentare la produzione”.

Gli analisti del settore hanno comunque confermato che, con ogni probabilità, i problemi di fornitura persisteranno anche fino a fine 2021 o inizio 2022. Di conseguenza, la normalizzazione giungerà soltanto a metà del prossimo anno. Insomma, la situazione al momento è tutt’altro che positiva per gli utenti ma rimane convincente agli occhi delle aziende: AMD ha infatti confermato che le sue entrate per il primo trimestre del 2021 dovute alle schede grafiche sono aumentate con un guadagno percentuale a due cifre rispetto all'anno precedente – anche se bisogna considerare che il prezzo attuale delle schede video è due volte superiore al prezzo consigliato.

