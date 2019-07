AMD pronta ad annunciare le schede video Radeon RX 5800 con chip Navi 12?

Dopo aver lanciato sul mercato le schede video Radeon RX 5700 e 5700 XT, AMD si starebbe già preparando per l'annuncio di GPU ancora più prestanti, basate sempre su architettura Navi a 7 nm.

L'indiscrezione, rilanciata anche da TechPowerUp, proviene dal solito leaker KOMACI_ENSAKA, fonte che in passato si è spesso rivelata affidabile per quanto riguarda le schede video di nuova generazione. Sembra quindi che potrebbero presto arrivare le schede video AMD Radeon RX 5800 e 5800 XT, che avranno probabilmente il compito di superare la concorrenza delle GPU NVIDIA della serie 2080/2070 Super, appena arrivate sul mercato e di cui potete leggere la nostra recensione. La RTX 2070 Super si è dimostrata leggermente più veloce della controparte AMD 5700 XT, che tuttavia ha un prezzo di listino inferiore.

Insomma, a questo punto l'arrivo di Navi 12 potrebbe essere più vicino del previsto. Ci teniamo a ribadire, tuttavia, che quelli riportati sono solamente rumor e leak e vi invitiamo quindi a prendere tutte le informazioni contenute in questa notizia con le pinze, in attesa di ulteriori conferme o smentite da parte di AMD. Quel che è certo è che la battaglia tra NVIDIA e AMD sembra farsi sempre più infuocata e non vediamo l'ora di vedere quali colpi di scena si inventeranno le due compagnie.