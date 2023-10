AMD pronta al design Chiplet anche su notebook? 'È ancora presto'

Se il design chiplet è stato in parte chiave del successo dei Ryzen sul mercato, consentendo poi all'azienda di fare un ulteriore passo in avanti con lo stacking 3D e la 3D V-Cache, l'approccio a più "tile" funzionali fatica ancora a vedere la luce nel mercato laptop.

Il motivo, stando alle parole della stessa azienda, sarebbe di natura puramente energetica. Secondo la compagnia rossa, infatti, il design chiplet richiede un dazio proprio in chiave di efficienza energetica, che non lo renderebbe ancora adatto agli standard di AMD per il segmento mobile, soprattutto se pensiamo agli ultrabook e ai laptop a basso consumo, tipicamente inclusi in una forbice tra i 15 e i 30W.

David McAfee di AMD, nel corso di una lunga intervista su Quasar Zone, ha spiegato che "nello sviluppo di nuovi prodotti, valutiamo sia la struttura monolitica che i chiplet, sia per desktop che per notebook. Tuttavia, nel caso dei laptop, l'introduzione dei chiplet è più impegnativa per via dei limiti di natura energetica. Bisogna pagare pegno per quando si utilizzano i chiplet, quindi appare chiaro che sarà tempo di introdurre i chiplet quando penseremo che varrà la pena pagare questo prezzo".

"Attualmente, considerando tali fattori, i risultati hanno dimostrato che nel mercato laptop la struttura monolitica è ancora più efficiente e bilanciata in termini di costo rispetto ai chiplet. Se arriverà una motivazione per allontanarci da questo in futuro, allora considereremo i chiplet".