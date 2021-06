AMD pronta a lanciare una nuova scheda video: ecco il misterioso teaser

AMD ha in serbo qualcosa di sorprendente. La data da cerchiare sul calendario è l'8 giugno 2021 e i numerosi rumor apparsi in rete nelle scorse settimane puntano il dito verso le nuove Radeon Pro con GPU Navi21.

Nel breve, misterioso video teaser appare quella che dovrebbe essere la prossima offerta di punta per il settore professionale di AMD, andando in qualche modo a confermare l'estetica e i colori dei modelli oggetto di leak.

Quanto alle schede video che arriveranno sul mercato, la fonte suggerisce che avverrà un lancio multiplo ma la vera regina sarà la W6800, soggetto principale del video, di cui ormai sappiamo non solo l'estetica ma anche gli output. Nel breve teaser vengono infatti mostrati anche le sei uscite Mini DisplayPort di questa scheda, un grande suggerimento sulle sue capacità effettive e anche sulla sua dimensione, dal momento che si tratta evidentemente di una GPU a doppio slot.

Ulteriori suggerimenti sarebbero arrivati da un refuso presente nella newsletter, attualmente corretto, che indicava ancora una volta la parola chiave Radeon Pro W6800.

Ora che AMD è riuscita a catturare la nostra attenzione, non vediamo l'ora di scoprire tutto il potenziale di questa nuova, interessante soluzione per il mercato professionale che, in via del tutto ipotetica, potrebbe in qualche modo anche alleggerire la domanda sulle GPU tradizionali dedicate al Gaming, soprattutto nella situazione di carenza di componenti in cui viviamo ormai da un anno.