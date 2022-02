AMD propone il primo lotto di schede video RX 6000 di febbraio 2022: come acquistarlo

Finito il mese di gennaio 2022 con l’ultimo drop mensile di GPU Radeon RX 6000, AMD si è preparata già per il primo drop di febbraio 2022 delle schede video di ultima generazione, proposte al prezzo migliore sul mercato. Come da nostra tradizione, analizziamo nel dettaglio le modalità di acquisto.

Il giovedì di ogni settimana alle nostre 15.56 prende il via il breve drop di schede grafiche presso il sito ufficiale del team rosso. In tale orario si consiglia di entrare nella pagina dedicata affinché il sistema vi prepari tempestivamente al drop effettivo. Visitando il portale AMD in tale orario, difatti, la videata al vostro cospetto vi chiederà l’autenticazione tramite CAPTCHA ed e-mail, così che il sistema verifichi il vostro “essere umani” e non bot.

Al momento opportuno, il sistema vi inserirà in maniera completamente casuale in una coda dalla durata solitamente attorno ai 20 minuti, considerata la bassa disponibilità di unità per l’acquisto. Doveste trovarvi in una posizione avanzata con tempi di attesa attorno ai 5 minuti, allora potrete considerarvi fortunati e con alte probabilità di aggiudicarvi una AMD Radeon RX 6000 tra quelle disponibili. Al vostro turno basterà selezionare il modello di vostro interesse, inserire dati di pagamento e spedizione, e il gioco è fatto. Qualche giorno, e potrete dire di avere acquistato una scheda grafica al prezzo di listino, senza dovervi arrendere agli scalper del caso!

Intanto AMD ha spiegato le prospettive per RDNA 3 e Zen 4 nel 2022.