AMD, la prossima serie di CPU desktop 'Vermeer' si chiamerà Ryzen 5000?

Dopo quasi due mesi dalla presentazione dei processori AMD Ryzen 4000 con grafica Radeon integrata, nome in codice “Renoir”, il colosso di Lisa Su si sta preparando per l’evento dell’8 ottobre in cui presenterà i nuovi processori con microarchitettura Zen 3, nome in codice “Vermeer”, che però potrebbero avere un numero diverso.

Secondo diversi leak condivisi da Wccftech e Videocardz, le nuove CPU “Vermeer” potrebbero utilizzare il numero di serie 5000 anziché 4000 per separare le due classi di chip. Il rumor è stato poi condiviso anche dall’utente Twitter Patrick Schur, il quale ha addirittura nominato due processori ben definiti: AMD Ryzen 7 5800X octa-core con 16 thread, e AMD Ryzen 9 5900X da 12 core/24 thread. Inoltre, entrambe le varianti potranno arrivare a una frequenza di clock massima di 4.6 GHz a partire da 3.7 GHz.

La differenza fondamentale tra Renoir e Vermeer sarà dunque che i primi chip citati saranno APU, mentre gli ultimi saranno CPU; ma la microarchitettura Zen 3, cambio di design che garantisce un migliore rapporto performance/watt e boost ottimizzato per gestire carichi di lavoro più pesanti per un tempo più prolungato, si vedrà in entrambe le serie.

Ancora più interessante sarà poi vedere per la prima volta i nuovi microprocessori Genesis Peak nei Ryzen Threadripper di quarta generazione, sempre basati sulla microarchitettura Zen 3 e prodotti tramite processo a 7nm direttamente dal colosso TSMC. Insomma, la promessa del CEO Lisa Su verrà dunque mantenuta: questo finale di 2020 sarà davvero da non perdere per tutti coloro in cerca di CPU ancora più potenti per i propri PC desktop.