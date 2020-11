AMD Radeon 6800 appare nei benchmark Basemark: più veloce della RTX 3070?

Gli ultimi benchmark della scheda grafica AMD Radeon RX 6800 sono apparsi nel database di Basemark, rivelando le possibili prestazioni di tale modello e confrontandole non solo con altre GPU della stessa AMD ma anche, e soprattutto, con la gamma GeForce RTX 3000 prodotta e lanciata di recente dalla rivale NVIDIA.

Innanzitutto, è doveroso fare una precisazione, poiché in calce all’articolo potrete vedere lo screenshot di riferimento della classifica di Basemark, dove però risulta esserci la variante RX 6900 e non la sorella minore RX 6800: secondo quanto riportato dai colleghi di Videocardz e Wccftech, questa sarebbe semplicemente un’indicazione errata da parte del sito in quanto, anche nei dettagli tecnici, si tratterebbe proprio della Radeon RX 6800.

Detto ciò, vediamo quali sono i risultati presumibilmente ottenuti dalla scheda grafica di casa AMD: la Radeon RX 6800, testata su scheda madre MSI MEG X570 GODLIKE con CPU AMD Ryzen 9 3900X a 12 core/24 thread, avrebbe ottenuto 14.635 punti nell'API DX12 e 13.846 punti nell'API Vulkan. La rivale NVIDIA GeForce RTX 3070, invece ha ottenuto 13.662 punti nell'API Vulkan e 13.368 punti con l'API DX12, mentre il modello RTX 2080 Ti della generazione scorsa ha raggiunto 14.089 punti con l'API DirectX 12 e 14.691 punti con l'API Vulkan.

In base a questi risultati si potrebbe dire che la GPU Radeon RX 6800 è circa il 7-8% più veloce della GeForce RTX 3070 e il 4% più veloce della GeForce RTX 2080 Ti (DirectX 12) o alla pari nell’API Vulkan. Se verificati, questi dati potrebbero convincere molti utenti attualmente pieni di dubbi ad acquistare la Radeon RX 6800, dal TBP leggermente più elevato ma dal rapporto qualità/prezzo apparentemente migliore. L’uso del condizionale è dovuto, dato che è sempre meglio prendere queste informazioni con le pinze e attendere recensioni complete e benchmark più completi.

In attesa di tali dettagli, rimanendo in ambito benchmark ricordiamo che anche la AMD Radeon 6800 XT sarebbe stata testata e avrebbe raggiunto prestazioni simili alla RTX 3090 quando overclockata. Entrambi i modelli, XT e Non-XT, saranno disponibili a breve sul mercato anche nelle versioni Sapphire Nitro+ e Pulse.