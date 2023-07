AMD, Radeon 7800 e 7700 hanno una possibile data d'uscita: è vicinissima

Mentre si dissipa gradualmente l'entusiasmo suscitato da quello che ormai è quasi certo sia stato un refuso sull'esistenza della Radeon RX 7600 XT, tornano sotto i riflettori due schede video ben più probabili, il cui lancio potrebbe essere relativamente vicino.

Stiamo parlando della Radeon RX 7800 e della sorella minore Radeon RX 7700, due schede video a lungo attese e sulla cui esistenza si sono già consumati fiumi di parole tra rumor e clamorose smentite, a partire dal lunghissimo periodo di pausa tra il lancio delle prime Radeon RX 7000 e quello della Radeon RX 7600, che nel mezzo presumibilmente avrebbe dovuto ospitare almeno una delle due schede in arrivo.

Tornando a noi, a prendere la parola sulle nuove SKU di AMD è stato il solito Moore's Law is Dead che, in uno dei suoi ultimi video di luglio 2023 ha divulgato alcune interessanti indiscrezioni sulle due schede con chip Navi 32.

Secondo la schermata che potete osservare in calce, si menzionano proprio due schede con chip N32, pianificate ma non ancora rilasciate e il cui nome è già cambiato diverse volte durante lo sviluppo. Curiosamente, l'azienda non sembra voler garantire ancora che il product placement e quindi le fasce restino quelli che sappiamo oggi.

Le due schede dovrebbero essere annunciate alla Gamescom 2023 (23-27 agosto 2023), mentre il lancio dovrebbe avvenire nel mese di settembre, chissà, magari in tempo per la data di lancio di Starfield, attesissimo titolo di cui AMD è partner ufficiale.

La scheda "top" con chip Navi 32, quindi la 7800, dovrebbe avere 60 CU, 16GB di memoria a 19.5 Mbps e un TBP dichiarato di 260W. La piccola, quindi la 7700 salvo smentite, dovrebbe scendere a 245W , con 48 o 54 CU e 12 GB di memoria, con la medesima velocità.

Ci sarebbe anche una terza opzione, un misterioso ibrido Navi31/Navi32 da 70 CU, con 16GB di memoria video e un TBP di 260W, sulla cui uscita si sa ancora molto poco e viene spiegato che probabilmente verrà lanciata tramite comunicato, con scorte particolarmente limitate.