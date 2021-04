AMD Adrenalin 21.4.1: un'esperienza totalmente rinnovata fra streaming e accessibilità

In un anno particolarmente fitto di appuntamenti, culminato con l'arrivo della Radeon RX 6700XT, AMD ha deciso di continuare con il percorso intrapreso già lo scorso anno con i driver Adrenalin 2020, volto a migliorare l'esperienza utente anche a livello software.

La nuova suite AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 porta in dote numerose novità, andando a completare quanto di buono fatto nelle precedenti iterazioni del driver per sistemi Radeon.

Un sistema che nel corso del tempo ha avuto modo di affilare le sue armi offrendo soluzioni per il miglioramento delle prestazioni dell'utente finale grazie a feature come AMD FreeSync, Radeon Anti-Lag e Radeon Boost che, agendo a più livelli, ci permette di ottimizzare l'esperienza e ridurre al minimo eventuali colli di bottiglia dovuti alle interazioni fra hardware e periferiche.

Con software come Radeon Image Sharpening e FidelityFX, AMD ha infine messo sul piatto degli strumenti eccezionali per aumentare la resa visiva senza compromettere le prestazioni.

Il nuovo software Adrenalin punta ad aggiungere un ventaglio di funzionalità aggiuntive volte ad arricchire l'esperienza complessiva. Lo strumento più interessante del lotto è sicuramente AMD Link, un'applicazione totalmente gratuita che permette l'accesso remoto alla macchina da gaming da più dispositivi. Dopo una tiepida accoglienza, lo strumento oggi permette l'accesso anche da Windows su sistemi Radeon compatibili, aumentando dunque a dismisura gli scenari di utilizzo.

Oltre alle funzionalità di controllo remoto è possibile avviare sessioni di gioco anche in multiplayer online, cooperativo e i giochi che prevedono la modalità split screen grazie a Link Game. Oltre al miglioramento dell'offerta, il nuovo AMD Link si rinnova anche sotto il profilo delle prestazioni, con una riduzione della latenza che arriva anche fino al 60% su giochi come CS:GO, ampliamento della larghezza di banda e un adeguamento automatico sulla base delle performance della nostra rete, per una trasmissione a risoluzione massima supportata di 1440p e 144Hz. Per migliorare le prestazioni su sistemi particolarmente datati è possibile inoltre disabilitare la crittografia della trasmissione.

Fra le novità introdotte dal pacchetto Adrenalin 21.4.1, una delle più utili riguarda senza dubbio l'introduzione di un nuovo metodo di installazione che consente ora di scegliere una versione driver only del pacchetto. Ulteriore semplificazione del sistema deriva dall'affinamento dell'interfaccia utente, ora più semplice e intuitiva che in passato. Anche il sistema di monitoraggio delle prestazioni e dello stato di salute del PC tramite Performance Metrics e Tuning viene migliorato e arricchito grazie al supporto a 360 gradi ai sistemi AMD con grafica Radeon e processore Ryzen. Sarà ora possibile monitorare la percentuale di utilizzo e le frequenze operative della CPU, la temperatura, il voltaggio e il consumo energetico, oltre al tracciamento in tempo reale della velocità delle ventole, per ottenere un bilanciamento più rapido e veloce delle prestazioni e dell'efficienza.

Migliorata e semplificata anche la funzionalità di trasmissione sul web. Le sessioni in live streaming o da registrare adesso sono ancora più facili da avviare tramite una tab dedicata, oltre a una migliore procedura di prima impostazione per utenti alle prime armi.

Fra le nuove implementazioni per l'accessibilità, accogliamo con piacere un nuovo sistema di correzione del colore per i giocatori affetti dalle tre principali varianti di discromatismo, ovvero protanopia, deuteranopia e tritanopia.

Ultima, ma certamente non per importanza, l'utility AMD Crash Defender, una nuova funzione per migliorare la stabilità complessiva che permette il salvataggio dei dati e il ripristino da eventuali blocchi o crash, in tandem con lo strumento AMD Bug Report Tool, che permette la segnalazione automatica della problematica e dello scenario trigger.

Per provare le nuove funzionalità proposte dal Team Red, potete trovare la suite AMD Radeon Software Adrenalin 21.4.1 sul sito ufficiale.