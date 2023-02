AMD Radeon, il nuovo driver unificato 'rompe' il PC? Aumentano le segnalazioni

A inizio febbraio, AMD aveva confermato che presto sarebbe stato rilasciato un nuovo driver "unificato" per le Radeon RX 6000 e 7000, che ne avrebbe nettamente migliorato le prestazioni. Oggi, finalmente, il driver è arrivato: sfortunatamente, accanto all'incremento delle performance pare che esso crei svariati problemi ai PC su cui viene installato.

Il driver in questione è il driver 23.2.1 Adrenalin Edition per GPU RDNA2, che però supporta anche le Radeon RX 7000 con architettura RDNA3 e le schede video Radeon RX 400 o successive. Si tratta dunque di un driver "unificato", disponibile per gran parte delle GPU più recenti del Team Rosso e che dovrebbe migliorare su tutte la resa grafica degli ultimi giochi usciti sul mercato.

Nello specifico, il driver è ottimizzato per Forspoken e Dead Space remake, per i quali AMD promette un incremento prestazione del 7% in 4K rispetto al precedente driver Adrenalin Edition del mese di dicembre. Al contempo, il miglioramento si fa vedere anche su altri titoli "storici", come F1 2022, dove l'aumento delle performance tocca quasi il 20%.

Non solo: AMD promette anche un leggero miglioramento anche su Hogwarts Legacy, titolo appena uscito sul mercato dedicato al mondo di Harry Potter, e sulla versione Remastered di Marvel's Spider-Man, con un boost del 4% rispetto ad una scheda rimasta al driver di dicembre 2022. Vi ricordiamo comunque che i dati di AMD si basano su una Radeon RX 6950XT, perciò schede video diverse potrebbero fornire risultati migliori o peggiori.

Poche ore dopo la release dell'aggiornamento, però, fonti come ComputerBase, WCCFTech e il portale CapFrame X su Twitter hanno invitato gli utenti ad effettuare il backup dei propri dati prima di installare il nuovo driver, spiegando che sembra che quest'ultimo mandi in crash alcuni PC e generi messaggi di errore relativi ad un "boot drive inaccessibile".

I problemi potrebbero dipendere dalle alterazioni del BIOS causate dal driver, che non sempre verrebbero gestite dal PC nella maniera che AMD si aspettava, causando un crash improvviso del sistema operativo. Per il momento, comunque, il colosso di Sunnyvale non ha ancora rilasciato alcuno statement ufficiale riguardo al problema.