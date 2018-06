AMD Radeon FreeSync arriva anche in salotto grazie ai nuovi TV QLED Samsung

AMD e Samsung annunciano oggi che i TV della nuova gamma Samsung QLED dai 55" agli 82" saranno compatibili con la tecnologia AMD Radeon FreeSync, che migliorerà l'esperienza di gioco 4K su un formato completamente nuovo come quello dei TV di grandi dimensioni.

Samsung è la prima azienda a utilizzare la tecnologia AMD Radeon FreeSync sui TV che, grazie al supporto High Dynamic Range (HDR) fino a 1000nits e alla straordinaria qualità delle immagini, consentono agli utenti di sperimentare frequenze di aggiornamento elevate e una bassa latenza sui tv disponibili in diversi formati e fasce di prezzo.

"Che voi siate pc-gamer o appassionati di console, che giochiate su un monitor o sul vostro televisore in salotto, la tecnologia Radeon FreeSync offre esperienze di gioco eccezionali", ha dichiarato Scott Herkelman, vice president and general manager, Radeon Technologies Group, AMD. "Abbiamo lanciato la tecnologia FreeSync per porre fine al calo del frame-rate, oltre che per migliorare l'esperienza complessiva di gioco per tutti i gamer del mondo. Con i TV QLED di Samsung e la tecnologia FreeSync le immagini di gioco risultano estremamente fluide, oltre ad essere accessibili in un formato così ampio e accattivante".

Negli ultimi tre anni, la tecnologia AMD Radeon FreeSync è diventata la soluzione più utilizzata del settore. All'inizio di quest'anno, la società californiana ha esteso il proprio ecosistema annunciando il supporto della tecnologia FreeSync sulle console Microsoft Xbox One S e Xbox One X, all'inizio di marzo. Con oltre 250 display compatibili, offerti da più di 20 partner, AMD riesce ad offrire più del doppio della disponibilità rispetto alla tecnologia concorrente.

La tecnologia FreeSync è disponibile da oggi per i TV Samsung QLED da 55"- 82" e per la serie NU8000/NU8500 da 55"- 82". Sarà inoltre disponibile come parte di un aggiornamento automatico della Gamer Mode.