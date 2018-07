AMD Picasso: è davvero questo il nome delle prossime APU di AMD?

Circa 10 mesi fa un leak descriveva i nuovi processori in arrivo legati al brand AMD: si parlava infatti di Pinnacle Ridge, e di come avrebbe sostituito Summit Ridge nel 2018, cosa avvenuta qualche mese fa. Le informazioni però non si fermavano soltanto all'anno corrente, bensì descrivevano anche i piani per il 2019.

Lo schema mostrava due nomi in codice, Matisse e Picasso, noti pittori francesi che con molta probabilità daranno i nomi alle nuove CPU e APU del 2019. Parlando proprio di AMD Picasso, nuove fonti confermano sempre di più la veridicità dell'informazione. UserBenchmark ha inserito nel suo database la nuova serie di APU AMD, naturalmente senza nessun valore di prova. Basta però questo a rendere praticamente concreta la possibilità che, nel 2019, Raven Ridge verrà sostituita dalla versione migliorata Picasso, che avrà potenziamenti dal punto di vista del consumo e delle performance.

I processori dovrebbero rimanere compatibili con il socket AM4 per i desktop e con il socket FP5 per i notebook, ma queste informazioni potranno soltanto essere confermate da un annuncio ufficiale, che potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo, e che potrebbe coinvolgere anche l'arrivo di Matisse, nuova CPU con architettura Zen-2, successore di Pinnacle Ridge, anch'esso previsto per il 2019.