AMD Radeon Pro W6800, nuove conferme sulla GPU con 32 GB

Periodo di grande fermento anche sul fronte delle schede video a uso professionale per AMD che, dopo i primi rumor sull'inedita Radeon Pro W6900X per i nuovi Mac Pro, torna sotto i riflettori per via di nuove indiscrezioni sulla W6800 da ben 32 GB di memoria video.

Le nuove informazioni arrivano direttamente da UserBenchmark dove è apparsa una GPU Radeon Pro non corrispondente a nulla di già rilasciato. La scheda risponde proprio al nome di AMD Radeon Pro W6800 32 GB (1002 73A3, 1002 0E1E), confermando dunque l'esistenza di un nuovo modello di GPU professionali RDNA2 e, in particolare, la prima con un taglio di memoria tanto elevato e soprattutto il doppio rispetto all'attuale scheda video top di gamma dell'offerta da gaming di AMD, la Radeon RX 6900 XT.

La scheda, le cui specifiche risultano tutt'ora ignote, dovrebbe nascondere una GPU NAVI 21 GLXL. Stando ai punteggi riportati su UserBenchmark, la nuova Radeon Pro riesce a ottenere un solido 11esimo posto su 661 schede attualmente presenti nel database, con un punteggio del 146%.

Questi dati la inseriscono esattamente a cavallo fra la NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER e la RTX 3070, cedendo però il fianco alla RX 6800XT, che ha ottenuto punteggi compresi fra il 152% e il 171%.

Novità anche sotto il profilo delle ottimizzazioni di AMD che, proprio nelle scorse ore, ha rilasciato la nuova build del software Radeon Adrenalin, che introduce un importante boost prestazionale su Resident Evil Village e Metro Exodus PC Enhanced Edition.