AMD Radeon Pro WX 8200 ufficiale: la GPU multitasking che supporta display 8K

AMD ha deciso di svelare in anteprima alla stampa la sua nuova GPU Radeon Pro WX 8200. Noi ovviamente abbiamo seguito il tutto e possiamo, dunque, darvi tutti i dettagli in merito a questo nuovo e interessante prodotto.

Si tratta di una scheda video pensata per i professionisti, che necessitano di prestazioni di un certo calibro. Innanzitutto, Radeon Pro WX 8200 supporta la tecnologia Radeon VR Ready Creator, destinata ai creatori di contenuti in realtà virtuale. Passando alle caratteristiche tecniche, troviamo 8GB di memoria HBM2, fino a 512 GB/s di larghezza di banda, 56 unità di calcolo, fino a 11 TFLOPS FP32 e supporto a display anche con risoluzione 8K. Infine, essa supporta fino a 4 display UHD simultaneamente.

La società californiana ha dichiarato di voler puntare su affidabilità, innovazione e prestazioni con questo prodotto. In particolare, sono stati effettuati dei confronti tra Radeon Pro WX 8200, NVIDIA Quadro P5000 e NVIDIA Quadro P4000. Ad esempio, nel benchmark DX12 VRMark Cyan Room, la nuova scheda video ha fatto registrare quasi 7000 punti, contro i circa 6300 di Quadro P5000 e i circa 4600 di Quadro P4000.

AMD ha poi puntato molto sul fatto che si tratti di una "GPU multitasking". Questo significa che consente ai professionisti di effettuare contemporaneamente e in real-time il design e il render. In tal senso, la società californiana ha annunciato che Radeon Pro WX 8200 è 13 volte più veloce di NVIDIA Quadro P5000.

La GPU Radeon Pro WX 8200 verrà venduta a un prezzo consigliato di 999 dollari, con i preordini che inizieranno il prossimo 13 agosto per quanto riguarda il rivenditore statunitense Newegg. Non abbiamo ulteriori informazioni relative al possibile arrivo del prodotto in questione in Europa.