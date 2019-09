AMD Radeon RX 5300 XT: la nuova GPU è comparsa nel listino di un rivenditore tedesco

La nuova scheda grafica AMD Radeon RX 5300 XT è comparsa per la prima volta in versione OEM in un pc desktop HP del rivenditore tedesco alternate.de. La RX 5300 XT farà parte delle nuove GPU basate su AMD Navi della serie Radeon RX 5000 prodotte a 7 nanometri.

Già in agosto vi avevamo svelato la presenza di queste nuove schede di fascia budget, nell’ottica dei programmi di sviluppo di AMD. La Radeon RX 5300 XT è comparsa nei listini relativi a diversi modelli desktop di HP, compresi alcuni Pavilion. Al momento non sono note le caratteristiche tecniche ma gli esperti azzardano la presenza di memorie GDDR5 con un bus a 128 bit e un TDP da 75 watt.

La nuova scheda RX 5300 XT farà quasi sicuramente parte delle nuove architetture Navi 14 o Navi 12 e presto AMD potrebbe svelare cosa ha in serbo anche per le schede grafiche di fascia alta. Nel frattempo, anche NVIDIA starebbe lavorando ad una serie di GPU di fascia base, tra cui la nuova GeForce GTX 1650 Ti.