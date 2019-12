AMD Radeon RX 5600 XT: emergono i primi leak sulle prestazioni della nuova GPU Navi

Il sito Videocardz ha svelato i primi parametri di riferimento sulle prestazioni della nuova scheda grafica AMD Radeon RX 5600 XT da 6GB. La scheda dovrebbe far parte della terza serie di RX 5000 con architettura Navi.

AMD Radeon RX 5600 XT dovrebbe presentare una nuova GPU che non è classificabile come Navi 10 o Navi 14. In termini di core unit e stream processor la scheda dovrebbe posizionarsi tra i 1408 di RX 5500 e i 2304 di RX 5700. Videocardz ha dichiarato che la Radeon RX 5600 XT sarà equipaggiata con 6 GB di VRam GDDR6 con un bus a 192 bit e che dovrebbero garantire 12 Gbps. La scheda testata sembra avere una velocità di clock media che si attesta sui 1600 MHz. Di seguito sono riportati tutti i risultati dei benchmark:

RX 5600 XT 3DMark Time Spy - 6446 Punteggio grafico, 5884 Punteggio complessivo

RX 5600 XT 3DMark Time Spy Extreme - 2815 Punteggio grafico, 2576 Punteggio complessivo

RX 5600 XT 3DMark Time Spy Extreme - 2791 Punteggio grafico, 2891 Punteggio complessivo

RX 5600 XT Fire Strike - 18906 Punteggio grafico, 14341 Punteggio totale

RX 5600 XT Fire Strike Extreme - 9198 Punteggio grafico, 8087 Punteggio complessivo

RX 5600 XT Fire Strike Ultra - Punteggio grafico 4738, punteggio complessivo 4672

RX 5600 XT Fire Strike Ultra - Punteggio grafico 4756, punteggio complessivo 4688

Da quanto riportato emergono prestazioni migliori fino al 30% rispetto alla Radeon RX 5500 XT, per una scheda grafica che dovrebbe configurarsi come concorrente di una NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti a fronte di prestazioni vicine ad una GTX 1080. Al momento non si conoscono i dettagli sul prezzo, tuttavia la Radeon RX 5600 XT dovrebbe essere presentata al prossimo CES 2020. Non rimane che attendere qualche settimana.