AMD Radeon RX 5600 XT ufficiale: tutti i dettagli sulla scheda video annunciata al CES

AMD ha sfruttato il palcoscenico offerto dall'edizione 2020 del CES (Consumer Electronic Show) di Las Vegas per annunciare ufficialmente la scheda video Radeon RX 5600 XT. Per chi non lo sapesse, stiamo parlando di un componente pensato tenendo bene a mente i videogiocatori.

Come riportato anche da Wccftech e come potete vedere anche nella replica della conferenza pubblicata su YouTube, la Radeon RX 5600 XT a 7nm basata sull'architettura RDNA si posiziona a metà tra la RX 5700 e la RX 5500, ma in questo caso stiamo parlando di una scheda video con 6GB di memoria GDDR6.

Per quanto riguarda le restanti specifiche tecniche, troviamo 36 CU, una frequenza base pari a 1,375 MHz e una frequenza boost di 1,660 MHz. Non mancano tre DisplayPort e una porta HDMI. L'azienda statunitense ha anche mostrato dei benchmark effettuati con alcuni giochi. Ad esempio, stando a quanto fatto vedere sul palco da AMD, la scheda sarebbe in grado di offrire 10 FPS in più su Call of Duty: Modern Warfare in 1080p con dettagli al massimo rispetto alla stessa configurazione montante una NVIDIA GTX 1660 Ti.

La scheda video Radeon RX 5600 XT verrà lanciata a livello globale il 21 gennaio 2020. Il prezzo per il mercato statunitense è fissato a 279 dollari.