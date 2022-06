AMD Radeon RX 6000, ecco i driver per Windows 11 22H2: boost di performance fino al 55%

A inizio giugno, NVIDIA ha rilasciato i driver per Windows 11 22H2 per le proprie schede video. Oggi, anche AMD ha pubblicato i propri driver per l'aggiornamento di Windows, che portano con sé un enorme boost di prestazioni, soprattutto in OpenGL.

Stando a quanto riporta WCCFTech, le performance delle GPU Radeon sono migliorate del 55% in OpenGL grazie al nuovo driver, mentre lo scorso mese la compagnia di Sunnyvale ha rilasciato un software analogo destinato a migliorare le performance in DirectX 11, che ha garantito un boost di prestazioni del 35% alle schede video Radeon RX 6000.

Sia DirectX 11 che OpenGL sono degli standard estremamente comuni nei benchmark delle schede video, ma che garantiscono ovviamente dei concreti miglioramenti di prestazioni anche nel gaming di tutti i giorni. Nello specifico, i benchmark delle GPU AMD post-lancio hanno fatto segnare un miglioramento medio del 55% in Unigine Valley, raggiungendo risultati comparabili con quelli registrati dalle GPU dopo il lancio del driver per DirectX 11 a maggio.

In Unigine Superposition, invece, le GPU AMD hanno ottenuto un boost di performance in OpenGL del 34%, avvicinandosi ai risultati registrati in DirectX 11, i quali però restano ancora superiori del 20% circa. Fino a prima del rilascio del driver, tuttavia, la differenza tra il benchmark in OpenGL e quello in DirectX 11 era decisamente più marcata, pari al 52% circa.

Sfortunatamente, nel benchmark Unigine Heaven il nuovo driver ha fatto registrare un peggioramento delle performance del 26% in media per le GPU Radeon RX 6000, il che significa che, benché la nuova versione del software migliori le prestazioni delle schede grafiche in molti videogiochi, per una piccola parte di questi ultimi gli utenti potrebbero riscontrare un peggioramento generale della qualità grafica.