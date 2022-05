AMD Radeon RX 6000: primo drop di maggio 2022 disponibile oggi su sito ufficiale

Non poteva mancare anche questo mese l’appuntamento fisso del giovedì: il drop settimanale delle AMD Radeon RX 6000, per giunta il primo lotto in vendita a maggio 2022. Anche in questa occasione come nelle precedenti vi illustreremo il processo di acquisto - o almeno, i passaggi da seguire alla ricerca di un colpo di fortuna.

Coloro che ci seguono regolarmente sanno bene che AMD non concede appuntamenti improvvisati come il rivale verde da diverso tempo: giusto ieri abbiamo assistito a un drop a sorpresa di RTX 3080 e RTX 3090 Ti sul sito ufficiale NVIDIA, e questo non è il metodo seguito dal team rosso. Esso, infatti, si affida a un sistema ben diverso.

Alle 15:55 italiane dovrete entrare sul sito ufficiale AMD cosicché abbiate tempo a sufficienza per verificare la vostra identità e inserire nominativo e indirizzo e-mail per procedere poi con l’acquisto e limitarvi il numero di schede grafiche acquistate in queste occasioni. Una volta completato questo check-in, dopo qualche minuto di attesa verrete portati in una nuova schermata.

Quest’ultima vi mostrerà i dettagli del vostro inserimento in una “sala d’attesa virtuale” assieme a tutti gli altri consumatori connessi assieme a voi: entrare in anticipo o “in ritardo” sul portale AMD non vi darà maggiori o minori probabilità di trovarvi in una posizione vantaggiosa in quanto verrete collocati casualmente in una coda della durata anche superiore ai 60 minuti.

Aggiudicarsi una AMD Radeon RX 6000 di ultima generazione è quindi questione di pura fortuna. Nel caso in cui doveste trovarvi entro i primi nella lista – ergo la vostra attesa prevista sarà attorno ai 10-15 minuti – allora avrete una buona probabilità di riuscire a selezionare la scheda video di vostro interesse, inserire dati di pagamento e spedizione e acquistare con successo il dispositivo. Altrimenti, è più plausibile che il lotto di GPU disponibili termini prima del vostro turno.

Questo è tutto ciò che c’è da sapere; dunque, buona fortuna!