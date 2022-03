AMD Radeon RX 6000: il refresh è dietro l'angolo, potrebbe arrivare già ad aprile

Abbiamo già scoperto un paio di mesi fa che AMD avrebbe aggiornato le GPU Radeon RX 6000 nel 2022, ma finora non è mai comparsa alcuna data di lancio per le schede video. Oggi, invece, alcuni leaker hanno fatto trapelare un'interessante indiscrezione secondo cui i refresh delle AMD Radeon 6000 usciranno ad aprile.

La notizia arriva dal forum cinese di ChipHell, e spiega che nel giro di un paio di mesi AMD potrebbe lanciare i refresh delle sue ultime GPU RDNA2. Nello specifico, il Team Rosso sarebbe pronto a pubblicare tre schede diverse, ovvero la RX 6950 XT, la RX 6750 XT e la RX 6650 XT. L'utente che ha pubblicato la notizia è il noto tipster Enthusiast Citizen, che ha all'attivo diverse "soffiate" affidabili sulle GPU di AMD.

Secondo il leaker, AMD lancerà anche la RX 6500 XT, ovvero la proposta entry-level della linea RX 6000 per il mercato desktop. Al momento, infatti, le due GPU di fascia più bassa della serie sono la RX 6600 XT per desktop e la RX 6400 XT, quest'ultima però limitata al mercato OEM. La RX 6500 XT è già comparsa online a fine gennaio al doppio del prezzo consigliato dal produttore, il che lascia intendere che le sue scorte al lancio saranno piuttosto limitate.

Ad ogni modo, il piatto forte dell'offerta di AMD per il mese di aprile saranno i refresh delle RX 6900, 6700 e 6600: in particolare le frequenze della AMD RX 6950 XT si sono già fatte notare online per via dei loro valori record. Le tre GPU, comunque, dovrebbero arrivare sul mercato il 20 o il 21 aprile e dovrebbero essere leggermente più costose delle RX 6000 "base", anche se dai primi benchmark pare che l'aumento dei prezzi sia giustificato da un analogo miglioramento prestazionale.

A quanto pare, inoltre, la RX 6800 XT non riceverà alcun refresh, mentre la velocità delle memorie è aumentata a 18 Gbps: al momento, infatti, tutte le memorie della serie RX 6000, con l'eccezione della RX 6900 XT, montano delle memorie con velocità da 16 Gbps. Ciò dovrebbe aumentare anche il bandwidth delle GPU, le cui performance dovrebbero migliorare di un valore compreso tra il 2% e il 5%.