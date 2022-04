AMD Radeon RX 6000: trapela una nuova scheda grafica, ma le specifiche deludono

A poche ore dal posticipo del lancio dei refresh delle GPU Radeon RX 6000, emerge che AMD sta lavorando a molte più schede grafiche di quanto originariamente previsto, poiché oltre alle RX 6950XT, 6750XT, 6650XT e 6500XT l'azienda sarebbe in procinto di lanciare anche un'altra GPU nuova di zecca, la RX 6400.

La notizia arriva poco dopo la prima apparizione della AMD Radeon RX 6300 in un'API rilasciata dalla compagnia di Sunnyvale. Poiché sia la RX 6400 che la RX 6300 saranno GPU di fascia bassa, destinate molto probabilmente al mercato OEM o agli assemblati entry-level, è probabile che le due schede grafiche verranno lanciate insieme nel giro di poche settimane, in concomitanza con i refresh delle GPU di fascia media e alta.

La RX 6400, comunque, è comparsa sulle pagine di alcuni rivenditori cinesi e argentini, che sembrano persino avere già iniziato le vendite della scheda grafica per il pubblico. Al momento i prezzi della GPU su molto variabili, poiché in Cina essa è venduta all'equivalente di 214 Euro, mentre in Argentina il suo prezzo supera i 430 Euro: è dunque impossibile fare una previsione del costo europeo della scheda.

Il portale MyDrivers ha riportato anche uno screenshot della pagina prodotto della GPU, che potete vedere in calce. Tra le specifiche tecniche della scheda sorprende sicuramente il bassissimo TDP complessivo, pari a 53W. Ad ogni modo, anche il prezzo cinese della scheda è molto più alto di quello rumoreggiato dai leaker nelle ultime settimane, che al cambio sarebbe stato pari a circa 142 Dollari. Con prezzo di listino superiore ai 200 Dollari, è piuttosto difficile immaginare una fetta di mercato interessata all'acquisto scheda grafica.

MyDrivers riporta anche che la scheda sarà leggermente più lenta di una NVIDIA GTX 1650, con delle performance del 30% inferiori a quelle della RX 6500 XT. Insomma, delle specifiche deludenti, specie in rapporto al prezzo, che lasciano pensare ad una scheda destinata primariamente al mercato OEM al pari della RX 6300: al contrario di quest'ultima, però, sembra che la RX 6400 sarà acquistabile online e utilizzabile per delle build custom di fascia bassa.