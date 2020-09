AMD Radeon RX 6000, trapelate online foto di due GPU diverse: ecco i nuovi design

Mentre su Fortnite arriva la versione 3D della nuova AMD Radeon RX 6000, studiabile in ogni singolo angolo inserendo il codice 8651-9841-1639 nella modalità creativa, online sono apparse ulteriori foto delle prossime schede grafiche in arrivo sul mercato: non solo la RX 6900, ma anche le varianti RX 6800 e RX 6700.

Il tweet di AMD ci ha già mostrato il modello della GPU con tre ventole, che dovrebbe essere la RX 6900 stando anche a quanto affermato dallo youtuber JayzTwoCents, ma in copertina troverete un altro scatto della medesima scheda grafica. Il design è lo stesso visto su Twitter: gli unici colori sono nero e rosso, ha tre ventole a comporre il sistema di raffreddamento e il logo sopra la ventola centrale è illuminato da LED sempre rossi, e per quanto concerne la connettività ha due connettori di alimentazione a 8 pin, una porta USB Type-C, una HDMI e 2 DisplayPort.

Le varianti RX 6800 e RX 6700 avranno invece un design leggermente diverso, come si può vedere nell'immagine in calce all'articolo: la scheda grafica infatti avrà due ventole e sarà più compatta rispetto alla RX 6900. Anche in questo caso c’è il logo “Radeon” al centro della GPU illuminato da LED rossi, ma sotto di esso ci sarà la semplice “R” al posto della terza ventola; e inoltre i connettori di alimentazione saranno sempre due e a 8 pin, ma secondo JayzTwoCents forse vedremo anche una configurazione da 8+6.

Ricordiamo che tutte queste nuove schede grafiche saranno dotate dell’architettura RDNA 2 di TSMC con processo produttivo a 7 nanometri, che dovrebbe offrire il 50% in più di prestazioni per watt grazie a una microarchitettura inedita e in grado di ridurre le complessità nel design, ottimizzando il più possibile la GPU. Infine, AMD ha annunciato anche che RDNA 2 avrà anche VRS (Variable Rate Shading) e il ray tracing già visto con le prime RTX di NVIDIA.

Intanto proprio quest’ultima ha lanciato le nuove RTX della serie 3000, di cui abbiamo recensito in particolare la variante 3080. Non ci resta che attendere la presentazione ufficiale anche dei prossimi prodotti di AMD, prevista per il 28 ottobre alle 18:00.