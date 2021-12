AMD Radeon RX 6400 e 6500XT saranno le prime GPU a 6nm?

In attesa di scoprire quali saranno gli annunci di AMD al CES 2022, le voci di corridoio sul possibile lancio di due soluzioni grafiche desktop entry level si fanno sempre più insistenti. Parliamo, nello specifico, di AMD Radeon RX 6400 e RX 6500 XT.

Stando ad alcune fonti, da prendere con la dovuta cautela, il lancio effettivo della 6500 XT dovrebbe avvenire solo il 19 gennaio 2022. Quanto alla piccola RX 6400, invece, si vocifera che potrebbe non essere distribuita tramite partner AIB.

Entrando nel merito della questione, queste nuove soluzioni grafiche, a quanto pare, potrebbero nascondere sotto la scocca un nuovo processo produttivo a 6 nanometri, a differenza del resto della famiglia Navi 20, basata invece su nodo a 7 nm.

Benché non venga svelato il nome del produttore, tutti gli indizi sembrano portare a TSMC e al suo nuovo nodo per la produzione della nuova Navi 24, in versione XT e XL, rispettivamente per 6500 XT e 6400.

Sempre rimanendo nel campo delle indiscrezioni, si vocifera che AMD abbia intenzione di lanciare queste schede sdoganando un nuovo parametro tecnico, ovvero la larghezza di banda con Infinity Cache. Nello specifico, si parlerebbe di 232 GB/s per la RX 6500 XT e di 216 GB/s per la RX 6400, che senza Infinity Cache dovrebbero tradursi rispettivamente in 128 GB/s e 112 GB/s. Ne consegue, inoltre, che la 6500 XT dovrebbe avere una velocità di trasferimento fino a 16 Gbps, mentre la sorella minore fino a 14 Gbps.

Quanto al consumo, il TGP di queste schede dovrebbe essere di 107W e 53W, con il minore consumo per la soluzione più economica. La dimensione della 6400, infine, dovrebbe essere particolarmente compatta, a singolo slot e con possibilità di cambio della piastrina I/O per inserimento in sistemi a form factor contenuto.

Nel mentre, in casa AMD si parla anche di un corposo rebranding per i nomi delle iGPU, oltre alla possibile compatibilità con DDR5 per Ryzen 9 6900HX.