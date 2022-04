AMD Radeon RX 6400, brutte notizie: performance peggiori della GTX 1650 e niente overclock

La scheda grafica AMD Radeon RX 6400 è comparsa in rete lo scorso mese ed è stata silenziosamente lanciata sul mercato una settimana fa. La GPU è stata pubblicata in sordina probabilmente per via della sua scheda tecnica deludente, alla quale oggi si somma un'altra "feature" molto particolare, che potrebbe attirare le critiche dei fan.

A quanto pare, infatti, AMD ha disabilitato l'overclock della GPU sulla sua Radeon RX 6400, rendendo impossibile per gli utenti migliorare le performance della scheda grafica tramite sistemi di boost del clock della GPU.

La notizia non desta troppo scalpore, anche perché la RX 6400 era inizialmente destinata al mercato OEM, che copre una fascia di pubblico solitamente disinteressata all'overclock dei propri dispositivi. Tuttavia, molti fan si aspettavano che, con l'arrivo della scheda in versione standalone per il pubblico consumer, la possibilità di ritoccare le impostazioni della GPU sarebbe infine stata implementata dall'azienda di Sunnyvale.

Al contrario, non solo la GPU non può essere modificata in alcun modo, ma le sue performance non raggiungono quella della NVIDIA GTX 1650 lanciata tre anni fa. La scheda, inoltre, verrebbe persino superata dalla Radeon RX 570, lanciata nel 2017 dalla stessa AMD, che garantirebbe prestazioni migliorate del 17% in 1080p e del 24% in 1440p.

Ad ogni modo, la notizia del blocco dell'overclock per la GPU arriva da Tom's Hardware, che a sua volta spiega di averla reperita da una recensione di TechPowerUp. Il portale americano, tuttavia, ha anche dichiarato che vi è la possibilità che il blocco dell'overclock non fosse voluto da AMD, e che si trattasse di un bug relativo alla copia per recensioni della scheda grafica. Man mano che la RX 6400 si farà strada sul mercato, però, ne sapremo certamente di più.