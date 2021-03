AMD Radeon RX 6500: nuovi dettagli sulla GPU Navi 23, Core e memoria

Dopo aver messo alla prova la GPU Navi 22 della Radeon RX 6700 XT, inizia a ritagliarsi il suo spazio a suon di indiscrezioni anche la Serie RX 6500, possibile avversaria della RTX 3060 nel gaming a 1080p.

Nella lineup di AMD, la RX 6500 prenderà il posto delle schede video della serie RX 5500 della scorsa generazione, basate su GPU Navi 14.

Secondo quanto emerso grazie al tweet di KittyYYuko, la GPU Navi 23, nome in codice Dimgray Cavefish, avranno fino a 32 Compute Unit per un totale di 2048 Stream Processor e 32 Ray Tracing Unit. Il taglio di memoria presumibilmente scelto per questo segmento sarà probabilmente di 8 GB GDDR6 con 64MB di memoria Infinity Cache, su bus a 128bit a 16Gbps.

La scheda di riferimento di questa fascia sarà presumibilmente la AMD Radeon RX 6500 XT, che dovrebbe collocarsi nella parte alta del gaming a 1080p, piazzandosi probabilmente al di sopra della RTX 3060 nel gaming tradizionale, mentre sono tutte da scoprire le performance con Ray Tracing, in attesa dell'alternativa AMD al DLSS di NVIDIA.

La 6500 XT potrebbe arrivare sul mercato a un prezzo non superiore ai 350 dollari, non trasponibile in Euro per via delle tassazioni e tariffe di importazione, ma è più probabile che AMD possa andare ad aggredire la 3060 anche su questo fattore, provando a collocarla sui 299 dollari, come suggerisce la fonte.