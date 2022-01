AMD, la Radeon RX 6500 XT appare online al doppio del prezzo consigliato

Come accaduto pochi giorni addietro con i presunti prezzi della GeForce RTX 3090 Ti, sono apparse in rete le prime inserzioni anche per la nuova proposta mainstream del team rosso. Parliamo, naturalmente, dell'attesa AMD Radeon RX 6500 XT.

Siamo sempre in Europa e, in questo caso, le fonti sarebbero degli eshop francesi. Come purtroppo il mercato ci ha abituati da più di un anno, anche in questo caso siamo ben lontani dal famigerato "prezzo consigliato" del produttore, anche se le cifre sembrerebbero non discostarsi troppo dai primi rumor sui prezzi di listino degli AIB, che avrebbero puntato sulla fascia tra i 300 e i 330 euro.

I negozi cui ci riferiamo sono presenti negli screenshot in basso e benché non si tratti di prezzi ufficiali, ci consentono di farci un'idea di quello che potrebbe essere il prossimo futuro di questa GPU. In particolare, la versione Gigabyte Radeon RX 6500 XT EAGLE da 4GB viene proposta in due store differenti a 351,19 e 378,44 euro.

Chiaramente in un periodo di quiete si tratterebbe di prezzi ben poco appetibili, soprattutto in virtù del tipo di custom, del taglio di memoria e soprattutto del segmento che andrà a occupare questa scheda. Come ricorda la fonte, infatti, la RX 6500 XT presentata al CES 2022 avrà diverse limitazioni che la renderanno discretamente meno appetibile rispetto alle sorelle di fascia superiore. Basti pensare, ad esempio, all'assenza del decoding AV1 e dell'encoding H264/H265, limiti non da poco se paragonati a quanto offerto dalla GTX 1650, oppure ancora dei recenti rumor sul possibile collo di bottiglia in sistemi dotati di supporto massimo PCIe Gen3.