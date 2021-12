AMD Radeon RX 6500XT, ecco come potrebbe essere la GPU Navi 24

In attesa di scoprire se effettivamente RX 6500XT e RX 6400 saranno a 6nm, le nuove soluzioni mainstream di AMD continuano a tenere banco per molteplici fattori. Nelle ultime ore, uno scatto leakato dai ragazzi di Videocardz ha fatto discutere sul nuovo chip.

Si tratta, molto probabilmente, di materiale pubblicitario che verrà pubblicato in seguito all'annuncio ufficiale di queste due schede video. A ogni modo, al margine destro è possibile intravedere un chip ancora inedito nella famiglia ed effettivamente tutti gli indizi sembrano ricondurre alla GPU Navi 24.

Più piccolo dei fratelli, questo chip entry level dovrebbe avere una superficie di approssimativamente 141 mm2, quindi ancora più piccolo dell'equivalente di scorsa generazione con architettura RDNA, ovvero la Navi 14 a 7 nanometri.

Tornando nel campo dei rumor, la 6500 XT dovrebbe arrivare sul mercato equipaggiata con la metà dei cluster presenti sulla Navi 23, quindi 16 invece di 32, per 64 Stream Processor ciascuno e un totale di 1024 Core. La memoria video dovrebbe essere la medesima sia per la 6500 XT che per la 6400, entrambe con taglio da 4GB di memoria GDDR6 su bus a 64-bit, ma tutto rimane ancora da confermare.

Non è assolutamente certo, inoltre, che queste schede facciano il loro debutto sul palco del CES 2022 nel keynote AMD, dove invece sarà più probabile che ne sentiremo soltanto parlare.