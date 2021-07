AMD Radeon RX 6600 e 6600 XT arriveranno nei negozi l'11 agosto?

Le prime indiscrezioni riguardo il lancio e il prezzo di AMD Radeon RX 6600 e Radeon RX 6600 XT hanno finalmente un seguito che ci rende nota la possibile data definitiva di approdo nei negozi, online e retail, delle due nuove schede video del colosso di Lisa Su.

Grazie ad alcune fonti legate al sito Fudzilla, infatti, ora sappiamo che sia la Radeon RX 6600 XT che la Radeon RX 6600 non XT dovrebbero vedere il loro lancio ufficiale mercoledì 11 agosto 2021. Ribadiamo, questa non dovrebbe essere la data di presentazione ma la data effettiva del rilascio; di conseguenza, l’annuncio dovrebbe avvenire prima.

Passando ai dettagli tecnici, la fonte contattata da Fudzilla non ha rilasciato alcuna nuova dichiarazione in loro merito; ciononostante, in precedenza si è parlato già della presenza della nuova GPU Navi 23 vista anche con la GPU RX 6600M e workstation come Radeon Pro W6600(M). O ancora, abbiamo visto come la variante 6600 XT dovrebbe offrire 2048 Stream Processor e 8 GB di memoria GDDR6, mentre la variante non-XT avrà 1792 Stream Processor e 4 o 8 GB di memoria GDDR6.

Anche sul prezzo non ci sono nuove conferme da parte di Fudzilla, dunque si rimane attorno ai 400 Dollari già rumoreggiati assieme alle suddette specifiche tecniche. Lato design, infine, si dice che il modello reference con una sola ventola non sarà la versione definitiva, dato che AMD dovrebbe lanciare AMD Radeon RX 6600 e Radeon RX 6600 XT esclusivamente tramite aziende partner che, quindi, opteranno quasi sicuramente per il classico design a doppia ventola. Trattandosi di indiscrezioni, comunque, consigliamo di prenderle con le pinze.

A proposito di AMD, la società ha ufficialmente reso open source la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution.