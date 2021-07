AMD Radeon RX 6600 e 6600 XT, i rivenditori le proporranno a 550 Euro?

Le schede grafiche AMD Radeon RX 6600 e RX 6600 XT sono sempre più vicine al lancio sul mercato, atteso per l’11 agosto 2021. Le ultime indiscrezioni di mercato in merito ai due modelli riguardano, in particolare, il prezzo con cui dovrebbero debuttare nei negozi.

Stando a quanto riportato da Cowcotland, infatti, il prezzo consigliato dal produttore (detto anche MSRP) dovrebbe essere particolarmente accessibile, pari a 400 Euro circa. I rivenditori partner, però, sembrerebbero intenzionati a rivenderle rispettivamente a 499 Euro per la variante base e 549 Euro per la variante XT. Giusto per riferimento, allo stato attuale AMD vende il modello Radeon RX 6700 XT a 500 Euro sul sito ufficiale, sebbene il numero di unità disponibile sia molto ridotto e accessibile solamente durante i drop settimanali organizzati dalla società statunitense.

Lo stesso rapporto, però, afferma che lo stock di RX 6600 e RX 6600 XT sarà notevolmente migliore rispetto agli altri modelli della serie Radeon RX 6000. Una dichiarazione che ci incuriosisce senza dubbio, dato che la situazione attuale del mercato vede comunque una domanda elevatissima e un’offerta insufficiente: i clienti interessati a una nuova scheda grafica cercheranno di aggiudicarsi questo modello con il suo lancio, alla luce della presunta disponibilità elevata, o preferiranno ancora attendere varianti più potenti?

Restando nel mondo AMD, la società ha reso ufficialmente open source la tecnologia AMD FidelityFX Super Resolution.