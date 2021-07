AMD Radeon RX 6600 e RX 6600XT, il prezzo potrebbe essere più basso del previsto

I primi indizi su data e prezzo di lancio della RX 6600XT abbiamo avuto modo di apprenderli giusto qualche giorno fa, ma nuove indiscrezioni spuntate nelle scorse ore in rete suggeriscono una politica leggermente diversa da parte di AMD.

Secondo quanto suggerito da Neowin infatti, che afferma di aver ricevuto tali informazioni direttamente da fonti interne, le nuove schede video con base AMD Navi 23 avranno un prezzo di listino leggermente più basso di quanto emerso in precedenza.

Stando al rapporto, la AMD Radeon RX 6600XT dovrebbe arrivare sul mercato a 349 dollari, ampliando il margine con la RX 6700XT a 130 dollari di differenza, mentre la Radeon RX 6600 dovrebbe attestarsi sui 299 dollari.

Naturalmente si tratta di informazioni da prendere con cautela, non siamo di fronte a informazioni riservate e allo stato attuale si tratta solo di rumor. Questo calo rispetto alle precedenti ipotesi avvicina pericolosamente le due GPU alla GeForce RTX 3060, premiata dall'ormai imprescindibile rete neurale di NVIDIA. Nella faretra di AMD troveremo molto probabilmente prestazioni migliori in raster e questo eventuale livellamento verso il basso, unito alla forza di AMD FidelityFX Super Resolution, potrebbe davvero fare la differenza in un mercato ancora attanagliato da una profonda situazione di shortage globale.

Naturalmente le cifre espresse si riferiscono a quelli che potrebbero essere i prezzi dello store online AMD per i modelli Reference nonché quelli consigliati da AMD ai produttori partner per i modelli entry level, al netto di eventuali tassazioni locali e tariffe di importazione.