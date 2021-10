AMD Radeon RX 6600 ufficiale: ecco la nuova scheda video entry-level per gaming in 1080p

A sorpresa, nella giornata di oggi AMD ha svelato Radeon RX 6600, nuova scheda video economica pensata per chi gioca titoli in risoluzione 1080p e non vuole spendere quantità esorbitanti di denaro in GPU d’ultima generazione. Vediamo le specifiche tecniche di questo modello e il prezzo sul mercato.

La scheda entry-level AMD Radeon RX 6600 si basa come il resto della gamma RX 6000 sull’architettura RDNA 2 e presenza alcune differenze importanti rispetto alla “sorella maggiore” AMD Radeon RX 6600 XT disponibile da agosto. La versione non-XT giunge con 28 Compute Unit, velocità di clock base pari a 2044 MHz e Boost pari a massimo 2491 MHz, 32MB di Infinity Cache, 8GB di memoria GDDR6 e interfaccia a 128 bit. Cala anche il consumo energetico, che passa da 160W a 132W.

Il divario di prestazioni tra Radeon RX 6600 e 6600 XT dovrebbe essere pari al 10-15 percento circa, ma dovrebbe comunque garantire buone performance anche con titoli videoludici d’ultima generazione: i benchmark diffusi dalla società di Lisa Su parlano di una media di 91 FPS in Far Cry 6, 85 FPS in Deathloop ai massimi livelli di dettaglio e una media di 100 FPS nella suite di test dell'azienda, rispetto alla media di 120 FPS per il 6600 XT.

Tra le tecnologie supportate troviamo dunque AMD Smart Access Memory, la quale permette di raggiungere prestazioni ancora più elevate nel caso in cui si utilizzi un PC Desktop con CPU AMD Ryzen 5000 e schede madri serie 500 compatibili con i processori dell’azienda, in quanto consente ai processori AMD Ryzen l'accesso all'intera memoria GDDR6 della GPU.

Inoltre, non manca AMD FidelityFX Super Resolution o FSR, tecnologia di upscaling che offre prestazioni 2 volte più veloci in "Performance Mode" rispetto al 1080p nativo in alcuni titoli selezionati, supportati grazie al lavoro degli sviluppatori che accedono al toolkit open-source offerto da AMD. Infine, si segnala la compatibilità con le nuove funzionalità di Windows 11, tra cui DirectX12 Ultimate, Auto HDR, Microsoft DirectStorage e altro ancora.

AMD Radeon RX 6600 è disponibile da oggi presso rivenditori globali grazie a produttori partner come ASRock, ASUS, Gigabyte, MSI, PowerColor, SAPPHIRE, XFX e Yeston. Il prezzo retail consigliato è di 329 Dollari e la disponibilità in sistemi preassemblati dagli OEM avverrà a partire da ottobre 2021.

Nel frattempo, potete già leggere la nostra recensione di AMD Radeon RX 6600XT.