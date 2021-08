AMD Radeon RX 6600, la versione 'non-XT' arriverà? Ecco le probabili prestazioni

Meno di due settimane fa raccontavamo la nostra esperienza con la Radeon RX 6600XT, una scheda video dalla collocazione particolare per via delle ottime performance in FullHD e 2K ma ancora distante rispetto alla concorrenza nelle prestazioni in Ray Tracing.

Dopo il lancio in molti si sono interrogati sull'assenza del modello "non-XT", sul cui lancio ancora oggi aleggia un'aura di mistero. Al momento si vocifera di un lancio a settembre, ma naturalmente non c'è ancora niente di certo su cui fare affidamento.

Ciò che sappiamo è che AMD ha già lanciato una soluzione Navi23 XL sul mercato, la Radeon Pro W6600. Con tutte le differenze del caso, la variante Radeon RX consumer dovrebbe vantare lo stesso numero di Stream Processor, mentre per quanto riguarda i tagli di memoria si parla di 4GB o di 8GB GDDR6, anche se quest'ultima sembra l'ipotesi più gettonata al momento.

Benché la W6600 non rappresenti una copia conforme della RX 6600, si tratta al momento del prodotto più vicino alle sue prestazioni reali e pertanto anche del migliore dei modi per ipotizzarne la resa.

I test sono stati eseguiti da Igor's Lab e, con un adeguato overclock fino a 2580MHz in modalità boost, la potenza finale sembra essere prossima alle performance medie della RTX 3060 proposta da NVIDIA, con appena il 4% in meno di prestazioni in FullHD, ma con consumi ridotti di circa 40W.

Stando ai valori registrati, la RX 6600 potrebbe rappresentare una buona alternativa entry level per il gaming in FullHD ma non molto di più. Il prezzo, sempre ipotetico, della 6600 dovrebbe oscillare fra i 300 e i 330 dollari e viste le attuali condizioni del mercato potrebbe trattarsi di una buona cifra, a patto di trovarla a questo prezzo.