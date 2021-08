AMD Radeon RX 6600XT, scalper già all'opera in America: ecco i prezzi

Mancano ormai pochissime ore al fischio d'inizio per le vendite della RX 6600XT, la nuova proposta della lineup AMD Radeon che promette prestazioni senza compromessi nel gaming in FullHD.

La nuova scheda video AMD, che cela sotto il dissipatore una GPU Navi 23 con architettura RDNA2, arriverà sugli scaffali a un prezzo consigliato di 379 dollari. Purtroppo, nonostante il team red abbia svelato il design Reference, questo tipo di soluzione non arriverà sul mercato quindi, almeno per il momento, saranno disponibili solo soluzioni custom.

Questo implica oltretutto che la scheda, salvo sorprese, non dovrebbe essere disponibile per l'acquisto sullo store ufficiale AMD.

Senza troppe sorprese, purtroppo, nelle ultime ore sono apparse le prime inserzioni dei più noti ecommerce internazionali. In particolare, quella che potrete vedere in calce alla notizia, è una schermata catturata su Newegg. L'inserzione chiamata in causa riguarda una MSI Radeon RX 6600XT Gaming X biventola, disponibile da venditore terzo al prezzo di 1099 dollari.

Chiaramente siamo su cifre assolutamente fuori scala, nonostante sulla carta si tratti di una scheda video estremamente interessante. Ci aspettiamo prezzi più elevati rispetto a quello consigliato, ma non per tutte le soluzioni. Se non avete ancora trovato la personalizzazione che fa al caso vostro, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla lista completa delle RX 6600XT custom.