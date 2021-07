AMD Radeon RX 6600XT ufficiale: ecco tutti i modelli custom annunciati

L'ultima volta che abbiamo avuto modo di parlarne, si vociferava di una riduzione di prezzo per la Radeon RX 6600XT. Oggi che sopraggiunge finalmente l'ufficialità possiamo dirlo forte, tali indiscrezioni non erano del tutto sbagliate.

La nuova Radeon RX 6600XT arriverà sul mercato a partire dall'11 luglio. Il prezzo consigliato da AMD è di 379 dollari, al netto di eventuali tassazioni e tariffe d'importazione.



Sarà davvero interessante provare sul campo questo nuovo gioiellino per il quale, purtroppo, non ci sarà un modello Reference direttamente commercializzato da AMD, bensì soltanto schede custom prodotte dagli AIB storici del team red. Saranno disponibili numerosi design e dimensioni, dalle più piccole monoventola ideali per sistemi mini-ITX, a schede in formato a tripla ventola e doppio slot, che dovrebbero garantire una migliore dissipazione del calore. Ecco la lista aggiornata:

AsRock



RX 6600XT 8GB Phantom Gaming D OC

RX 6600XT 8GB Dual OC

RX 6600XT 8GB ROG Strix OC

RX 6600XT 8GB

RX 6600XT 8GB EAGLE

RX 6600XT 8GB GAMING OC

RX 6600XT 8GB GAMING OC PRO

RX 6600XT 8GB GAMING

RX 6600XT 8GB GAMING X

RX 6600XT 8GB MECH 2X

RX 6600XT 8GB MECH 2X OC

RX 6600XT 8GB HELLHOUND

RX 6600XT 8GB Red Devil

RX 6600XT 8GB NITRO+

RX 6600XT 8GB PULSE

RX 6600XT 8GB Speedster MERC308 BLACK

RX 6600XT 8GB

Con le sue 32CU, per un totale di 2048 Stream Processor a una frequenza di 2359 MHz, la GPU AMD Navi 23 andrà di diritto a puntellare il dominio nella fascia che mira al Gaming in FullHD. Migliore della 5600XT ma, sulla carta, potrebbe avere la meglio anche sulla RTX 3060.

La 6600XT arriverà sul mercato con 8GB di memoria video GDDR6 e 32MB di Infinity Cache. Naturalmente, ci sarà spazio anche per la tecnologia Smart Access Memory, che porta la barra ridimensionabile sulle GPU AMD. Il TBP dichiarato per questa GPU è di appena 160W.