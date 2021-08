AMD Radeon RX 6600XT, ecco il nostro unboxing della Gigabyte Gaming OC Pro

Abbiamo atteso con impazienza questo momento. Dopo il lancio ufficiale della AMD Radeon RX 6600XT, abbiamo avuto l'occasione di dare un'occhiata dentro la scatola. Ecco cosa abbiamo trovato.

La Gigabyte Radeon RX 6600XT 8G Gaming OC Pro si presenta con un design a tripla ventola, doppio slot di spessore e un backplate interamente metallico.

Una bellissima soluzione estetica e funzionale è rappresentata dalla finestra posta sul backplate, che consente il passaggio diretto dell'aria in maniera perpendicolare.

Tante le novità introdotte da AMD nell'ultimo periodo, a partire dal sistema di upscaling spaziale FidelityFX Super Resolution che, proprio su questa soluzione, potrebbe rappresentare un vero e proprio valore aggiunto. Siamo di fronte a una GPU Navi 23 con architettura RDNA2. Dalla sua, 32 Compute Unit, 32MB di Infinity Cache e ben 8GB di memoria video GDDR6 su bus a 128 bit. L'alimentazione viene fornita attraverso un singolo connettore a 8 pin. A tal proposito, Gigabyte suggerisce un alimentatore da almeno 500W per garantire la piena funzionalità del sistema.

Per quanto riguarda le uscite video, a disposizione due DisplayPort 1.4a e due HDMI 2.1. In attesa di scoprire le sue prestazioni, vi lasciamo ai nostri primi scatti in anteprima del nuovo modello Gigabyte. Se invece volete scoprire tutti i modelli custom annunciati finora, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra lista aggiornata sui modelli AIB della 6600XT.