AMD Radeon RX 6700 GRE, le specifiche deludono: sarà quasi identica alla RX 6700

Dopo aver scoperto che AMD potrebbe annunciare la Radeon RX 6750 GRE, in molti hanno iniziato a pensare che quella del Team Rosso sarebbe stata una scheda video "best buy" per la fascia medio-bassa. A quanto pare, però, le cose non starebbero così: al contrario, la scheda tecnica della Radeon RX 6750 GRE sarebbe una vera e propria delusione.

Il leaker Hoang Anh Phu, infatti, ha spiegato su X che la Radeon RX 6750 GRE sarà una Radeon RX 6700 overclockata di fabbrica, senza alcun altro cambiamento a livello hardware. Addirittura, non si tratterà nemmeno di una revisione della più performante Radeon RX 6750 XT. Ma basterà la frequenza di clock più elevata per la memoria della scheda a renderla appetibile per il grande pubblico?

Stando ai leak, la Radeon RX 6750 GRE avrà una GPU Navi 22, dotata di 2.304 Stream Multiprocessors (SMs) e di 10 GB di VRAM GDDR6, con una frequenza pari a 2.500 MHz o poco più, contro i 2.450 MHz della Radeon RX 6700. La scheda avrà un bus di interfaccia a 160-bit, con un bandwidth complessivo compreso tra i 384 GB/s e i 432 GB/s.

In altre parole, la scheda video dovrebbe trovarsi a metà tra la RX 6700 e la RX 6700 XT in termini di performance, tendendo più verso l'una o l'altra a seconda di quello che sarà il clock effettivo della componente, che per ora resta ancora incerto. Ovviamente, la scheda grafica avrebbe beneficiato anche di un bus di memoria a 192-bit - lo stesso già utilizzato da AMD per la sua Radeon RX 6700 XT - ma sembra che il Team Rosso abbia cestinato tale eventualità per ridurre i costi della sua GPU di fascia medio-bassa.

Al momento, comunque, non abbiamo idea di quale sarà il prezzo della Radeon RX 6750 GRE, né tantomeno di quale sarà la sua data di lancio. Addirittura, non sappiamo nemmeno se la scheda arriverà mai in occidente: come dimostrato dal lancio della Radeon RX 7900 GRE, la linea GRE è stata pensata principalmente per il mercato cinese e verrà portata in occidente solo come parte di PC già assemblati per i videogiocatori.