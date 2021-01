AMD Radeon RX 6700, gli ultimi modelli di GPU potrebbero arrivare a fine marzo

Mentre sul mercato risulta ancora difficile riuscire ad acquistare schede grafiche della serie AMD Radeon RX 6000, online si continua a parlare degli ultimi modelli ancora non rilasciati, ovvero Radeon RX 6700. Attesi per la possibile presentazione durante CES 2021, è già trapelata la loro possibile data di lancio grazie al sito francese Cowcoland.

Stando a quanto riportato nelle ultime ore, infatti, secondo loro i modelli RX 6700 ed RX 6700XT arriveranno per la fine del primo trimestre del 2021, dunque possibilmente verso fine marzo. Il loro cuore pulsante sarebbe il processore grafico Navi 22, ma finora il colosso di Lisa Su non ne ha ancora parlato: che ci siano grandi novità in arrivo per il grande evento tech che si terrà tra pochi giorni?

Scendendo nello specifico, la versione RX 6700 base giungerebbe sul mercato con un chip riconfigurato denominato Navi 22 XL, mentre la variante RX 6700 XT sarebbe basata sulla GPU Navi 22 XT con 40 Compute Unit e 2560 Stream Processors, per 12 GB di memoria a 192 bit; non mancherà, ovviamente, il pieno supporto al Ray Tracing. Trattandosi comunque di semplici indiscrezioni e mancando tutt’ora altri dettagli tecnici sulle schede grafiche, invitiamo tutti a prenderle con le pinze e attendere l’evento dedicato a AMD Radeon RX 6700 e la serie di CPU Ryzen 5000 Mobility per notebook e laptop.

Se volete sapere invece come sono gli altri prodotti lanciati da AMD nel corso del 2020, vi reindirizziamo alla recensione della scheda grafica AMD Radeon 6900 XT e alla recensione dei processori AMD Ryzen 5900X e 5800X.