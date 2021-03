AMD Radeon RX 6700 XT arriva in Italia nelle versioni ASUS: prezzi e dettagli tecnici

ASUS ha annunciato in data odierna il lancio delle nuove schede grafiche custom ROG Strix, TUF Gaming e Dual AMD Radeon RX 6700 XT. Dopo la presentazione ufficiale del 3 marzo, infatti, oggi è la fatidica data di approdo nei negozi della nuova scheda grafica del colosso di Lisa Su: ecco i dettagli tecnici dei modelli personalizzati.

La scheda grafica ROG Strix Radeon RX 6700 XT presenta un enorme dissipatore di calore a triplo slot che, grazie ad un design avanzato, aumenta la dispersione di calore: l’impostazione a tripla ventola con design Axial-tech permette di ottenere un flusso d’aria migliore attraverso il dissipatore, garantendo al contempo basso rumore. Inoltre, Il compatto PCB crea spazio aggiuntivo per facilitare ulteriormente il passaggio dell'aria.

Troviamo dunque due connettori FanConnect II per adattare la velocità della ventola del case in modo proporzionale alle temperature della GPU, ma anche la modalità zero dB che si attiva automaticamente nel momento in cui le operazioni al computer sono minime. Lato design, infine, fa la sua bella figura una striscia di LED RGB che copre il bordo sinistro per tutta la lunghezza, compatibile ovviamente con Aura Sync.

La scheda grafica TUF Gaming Radeon RX 6700 XT presenta allo stesso modo un dissipatore a triplo slot con copertura monocromatica in alluminio spazzolato e una piastra posteriore a copertura totale, design Axial-tech, dissipatore di calore a 2,9 slot e ritmi diversi delle pale tra ventole centrali ed esterne, così da ottimizzare il flusso d’aria. Questo modello in particolare, come da prassi per le versioni TUF Gaming, è progettato per gestire al meglio carichi di lavoro pesanti e lunghe sessioni di gioco. Lato design troviamo l’iconico logo TUF Gaming retroilluminato Aura RGB per un tocco più colorato alla propria build.

Dulcis in fundo, ASUS Dual Radeon RX 6700 XT con formato ridotto a doppia ventola e design Axial-tech offre un dissipatore da 2,7 slot avvolto da un rivestimento minimal in bianco e nero, seppure impreziosito da un sottile accento LED, puntando sulle parole chiave “semplicità” e “prestazioni”.

Per quanto concerne le specifiche tecniche si parla di chip Navi 22 basato su architettura RDNA 2, 40 Compute Units, 2560 Stream Processor, 96MB di Infinity Cache, 12GB di memoria video GDDR6 con banda a 192-bit, per porte DisplayPort 1.4 e HDMI 2.1. Cambiano, però, le velocità di clock in base al modello:

ROG Strix Radeon RX 6700 XT: clock base a 2457 MHz, Game a 2548 MHz e Boost a 2629 MHz;

TUF Gaming Radeon RX 6700 XT: clock base a 2418 MHz, Game a 2514 MHz e Boost a 2622 MHz;

Dual Radeon RX 6700 XT: clock base a 2321 MHz, Game a 2424 MHz e Boost a 2581 MHz.

Infine, i prezzi: ROG Strix Radeon RX 6700 XT risulta disponibile in Italia a 899,90 Euro IVA inclusa, mentre TUF Gaming Radeon RX 6700 XT costa 879,90 Euro IVA inclusa.

Ricordiamo inoltre che potete leggere la recensione di AMD Radeon RX 6700 XT nella versione stock sul nostro sito.