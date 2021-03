AMD Radeon RX 6700 XT sta arrivando: ne parliamo in un nuovo video

AMD ha presentato la scheda grafica Radeon RX 6700 XT qualche giorno fa, chiudendo un lungo ciclo che ha portato sul mercato la nuova generazione di GPU secondo il colosso di Lisa Su. Dopo la nostra piccola notizia di lancio, abbiamo dedicato maggiore spazio al prodotto in un articolo e in un video ad hoc.

Da noi definita come la sfida alle RTX 3070 e 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT è una scheda video che si proporrà sul mercato a partire da metà marzo 2021 al prezzo consigliato di 479 dollari tasse escluse. Sebbene la scheda tecnica del prodotto sia interessante, sarà meglio attendere i suoi benchmark ufficiali; procurarsene una, però, sarà un’impresa estremamente difficile.

I negozi online e non solo infatti in un periodo di crisi a livello di forniture di GPU d’ultima generazione, a causa dell’alta domanda e dall’offerta particolarmente bassa da parte delle case produttrici e dalle aziende che si occupano della creazione di modelli personalizzati.

Se si considera, inoltre, la presenza di scalper pronti a utilizzare bot o altri metodi per procurarsi un gran numero di schede video da rivendere a prezzi maggiorati, o anche il mondo dei cryptominer, comprare una AMD Radeon RX 6700 XT sarà una vera e propria avventura. Come se non bastasse, per noi italiani il costo aumenterà a cifre attualmente pensabili solo nel gioco del “totoprezzo”.

In ogni caso, per tutti i dettagli sul nuovo prodotto della società statunitense vi basterà leggere l’articolo di Alessio Ferraiuolo o guardare il video pubblicato sul canale ufficiale di Everyeye.